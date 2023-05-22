Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 01:11
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Сборная Казахстана досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло благодаря победе команде Словакии над Словенией (1:0) в матче группы B чемпионата мира, который состоялся в Риге (Латвия).

Таким образом, даже победа словенцев над Казахстаном в основное время в заключительном матче группового этапа (22 мая), не гарантирует им возможность остаться в элите. Сейчас у Словении нет набранных очков, а у Казахстана четыре балла, благодаря чему подопечные Галыма Мамбеталиева обезопасили себя от понижения в классе.

Сборная Казахстана впервые в истории выступит в элитном дивизионе чемпионата мира в четвертый год подряд.

Ранее команда участвовала на чемпионатах мира в самом сильном дивизионе в 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021 и 2022 годах. Лучшим достижением является пятое место на групповой стадии на турнире 2021 года в Риге.

Следующее мировое первенство состоится в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.

Напомним, что сборная Казахстана на этом чемпионате мира с одинаковым счетом 4:3 обыграла по буллитам команды Норвегии и Словакии. Кроме того казахстанцы уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:11
Сборные (хоккей)
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Вчера , 20:59
Сборные (хоккей)
"Сломал соперника". Тренер сборной Латвии оценил разгром Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 11:55
Сборные (хоккей)
Михайлис стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на ЧМ
Вчера , 09:54
Сборные (хоккей)
Основные моменты матча, или как Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 07:29
Сборные (хоккей)
Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею
Вчера , 01:42
Сборные (хоккей)
Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 23:16
Сборные (хоккей)
Известный стендап-комик обратился к сборной Казахстана после сенсации на ЧМ по хоккею
20 мая, 22:30
Сборные (хоккей)
Обидчик Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 22:12
Сборные (хоккей)
Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 19:22
Сборные (хоккей)
США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»