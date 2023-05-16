Игрок сборной Казахстана ушел из системы "Барыса" и нашел новый клуб

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Сегодня 16:38
©Шайба.kz

Голкипер сборной Казахстана Максим Павленко, принял решение продолжить свою карьеру в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключив контракт с командой "Рязань-ВДВ", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В прошлом сезоне этот 20-летний голкипер выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он сыграл десять матчей, показав отличную результативность в 93,9 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,72. Кроме того, он также принял участие в четырех матчах за "Снежных Барсов", где показал 92,5 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,13.

Стоит отметить, что Павленко был включен в окончательный состав сборной Казахстана на чемпионат мира, но до сих пор не выходил на лед в матчах мирового первенства.

Метки:
Сборная РК по хоккею Номад ХК

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