Голкипер сборной Казахстана Максим Павленко, принял решение продолжить свою карьеру в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключив контракт с командой "Рязань-ВДВ", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В прошлом сезоне этот 20-летний голкипер выступал за "Номад". В рамках регулярного чемпионата Казахстана он сыграл десять матчей, показав отличную результативность в 93,9 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,72. Кроме того, он также принял участие в четырех матчах за "Снежных Барсов", где показал 92,5 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,13.

Стоит отметить, что Павленко был включен в окончательный состав сборной Казахстана на чемпионат мира, но до сих пор не выходил на лед в матчах мирового первенства.