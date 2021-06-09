"Играли лучше, чем коллеги из НХЛ". В Канаде оценили выступление Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступлению сборной Казахстана по хоккею в элитном дивизионе чемпионата мира в Риге. В ходе беседы он назвал главное достижение команды и оценил перспективы в следующем году.

"Не ошибусь, если скажу, что это был самый сумасшедший чемпионат мира, который я видел. Разве можно было ожидать, что будущий победитель будет на грани вылета после первых трех матчей? Отдельного внимания заслуживают команды-андердоги. Перфоманс от Великобритании, Латвии и Казахстана получился невероятным.

Очень приятно удивили казахстанские хоккеисты. После побед над Финляндией, Латвией и Германией многие уже видели их в плей-офф. Однако все тот же безумный чемпионат. Все команды сами создавали себе сложности и до последнего невозможно было определить тех, кто сыграет в следующей стадии.

Если брать казахстанскую команду, то мне понравился настрой. Они выходили, как на войну. Вратари сыграли лучше, чем их коллеги из НХЛ. Особенно приятно было наблюдать за игрой Бояркина. Я считаю, что его потенциал необходимо раскрывать. У него большое будущее.

В целом Казахстан приобрел невероятный опыт и пополнил свою фанатскую базу. На следующий год от них будут ожидать серьезной борьбы за плей-офф. Я думаю, это не сыграет на руку стратегии сборной, но поднимет авторитет казахстанского хоккея. Очень приятно, что в такой маленькой стране умеют играть", - отметил Беннет.

Напомним, на групповом этапе подопечные Юрия Михайлиса одержали четыре победы - над Латвией (3:2 Б), Финляндией (2:1 Б), Германией (3:2) и Италией (11:3), но уступили США (0:3), Канаде (2:4) и Норвегии (1:3).

В итоге Казахстан финишировал пятым в группе В и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ. Победителем же стала сборная Канады, обыгравшая в финале Финляндию.

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