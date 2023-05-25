Хоккеисты "Барыса" стали лучшими из КХЛ на групповом этапе ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 13:24
©ХК "Барыс"

Нападающие сборной Казахстана Никита Михайлис и Роман Старченко стали лучшими хоккеистами Континентальной хоккейной лиги на групповом этапе чемпионата мира-2023, передает "Шайба.kz".

Розыгрыш группы В, в котором участвовала команда Галыма Мамбеталиева, прошел в Риге (Латвия). Оба хоккеиста набрали по пять очков. На счету Михайлиса два гола и три результативных передачи, а у Старченко - одна забитая шайба и четыре ассиста. 

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Напомним, сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы "В", набрав в семи матчах семь очков.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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