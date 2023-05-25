Нападающие сборной Казахстана Никита Михайлис и Роман Старченко стали лучшими хоккеистами Континентальной хоккейной лиги на групповом этапе чемпионата мира-2023, передает "Шайба.kz".

Розыгрыш группы В, в котором участвовала команда Галыма Мамбеталиева, прошел в Риге (Латвия). Оба хоккеиста набрали по пять очков. На счету Михайлиса два гола и три результативных передачи, а у Старченко - одна забитая шайба и четыре ассиста.

Опрос: Кто лучший спортсмен Казахстана по итогам мая?

Напомним, сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы "В", набрав в семи матчах семь очков.