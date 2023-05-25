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Опрос: Кто лучший спортсмен Казахстана по итогам мая?

Опрос: Кто лучший спортсмен Казахстана по итогам мая?
©IIHF

Vesti.kz предлагают своим читателям определить "Лучшего спортсмена мая". На это звание претендуют 11 номинантов - десять спортсменов и одна команда. 

Вы можете выбрать одного из следующих спортсменов: Елена Рыбакина, Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай, Жанибек Алимханулы, Куат Хамитов, Муратбек Касымбай, Кайрат Ахметов, Асхат Тагыберген, а также сборная Казахстана по хоккею. 

Опрос продлится до 1 июня.

Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу WTA Казахстан Рыбакина Елена Сабырхан Махмуд Шымбергенов Асланбек Оралбай Нурбек Алимханулы Жанибек Сборная РК по хоккею Хамитов Куат MMA Касымбай Муратбек Ахметов Кайрат

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