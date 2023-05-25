Опрос: Кто лучший спортсмен Казахстана по итогам мая?

Vesti.kz предлагают своим читателям определить "Лучшего спортсмена мая". На это звание претендуют 11 номинантов - десять спортсменов и одна команда.

Вы можете выбрать одного из следующих спортсменов: Елена Рыбакина, Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай, Жанибек Алимханулы, Куат Хамитов, Муратбек Касымбай, Кайрат Ахметов, Асхат Тагыберген, а также сборная Казахстана по хоккею.

Опрос продлится до 1 июня.

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