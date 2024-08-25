У хоккеиста сборной Казахстана родилась дочь перед отбором на Олимпиаду

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 09:47
©Depositphotos.com/Vad-Len

У защитника кокшетауского "Арлана" и сборной Казахстана по хоккею Эдуарда Михайлова родилась дочь, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФХ, ее назвали Анастасией. Вес: 3370, рост: 50, дата рождения: 23.08.2024, время: 18:15.


Напомним, Михайлов был включен в состав сборной Казахстана, которой предстоят игры в отборе на Олимпиаду.

Квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Метки:
Арлан ХК Сборная РК по хоккею Хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:47
Сборные (хоккей)
У хоккеиста сборной Казахстана родилась дочь перед отбором на Олимпиаду
Сегодня , 07:31
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана по хоккею усилилась к отбору на Олимпиаду
Вчера , 17:30
Сборные (хоккей)
В "Барысе" объяснили поражение от "Трактора". Это связано со сборной Казахстана
22 августа, 14:23
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом для отбора на Олимпиаду
21 августа, 17:15
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана по хоккею высказались о попадании на Олимпиаду
20 августа, 19:30
Сборные (хоккей)
КХЛ оценила выступление "Барыса" и сборной Казахстана на Кубке Президента
20 августа, 17:45
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана по хоккею получила усиление перед олимпийским отбором
20 августа, 07:08
Сборные (хоккей)
Игравший в США казахстанец решился на неожиданный шаг
19 августа, 20:19
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана по хоккею раскрыли планы на подготовку к олимпийскому отбору
19 августа, 13:15
Сборные (хоккей)
Сборной Казахстана по хоккею нашли нового тренера
© 2008 - 2024 ТОО «EML»