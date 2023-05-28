Германия вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею и сыграет с Канадой

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Сегодня 00:21
©INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION / MATT ZAMBONIN

В финале чемпионата мира-2023 по хоккею сыграют сборные Канады и Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Немецкая команда стала победительницей второго полуфинала, обыграв в овертайме США со счетом 4:3. Встреча прошла в Темпере (Финляндия). 

Основное время матча завершилось ничьей 3:3. Германия ушла от поражения в самой концовке третьего периода.

В составе сборной США отличились Алекс Тух (2 минута), Рокко Гримальди (4) и Микаэль Айссимонт (29). А в составе Германии отличились Фредерик Тиффельс (13), Максимилиан Зубер (17) и Марсель Небельс (59).  Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий немецкой сборной Фредерик Тиффельс.

Ранее Канада в полуфинале обыграла Латвию.

Финал ЧМ-2023 Канада - Германия состоится в воскресенье, 28 мая, в 23:20 по времени Астаны. А в 18:20 США и Латвия проведут матч за 3 место. 

Напомним, в группе В на ЧМ-2023 выступала сборная Казахстана, которая заняла шестое место и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею США Германия

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