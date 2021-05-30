Финляндия вышла на первое место в группе ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан остался в зоне плей-офф

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Германии на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), передает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на стадионе "Арена-Рига" и завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу финнов.

Первыми счет в матче открыли действующие чемпионы мира. На шестой минуте Антон Лунделль вывел финнов вперед.

Немцы сумели отыграться во втором периоде усилиями Корбиниана Хольцера (27-я).

Заключительный период остался за Финляндией - на 51-й минуте Артту Руотсалайнен вновь вывел команду вперед.

После этой игры Финляндии с 13 очками возглавила группу В, а Германия (9) осталась на четвертой строчке.

Сборная Казахстана с десятью очками идет третьей в группе, а вот Италия (0) и Норвегия (5) уже лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021.

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