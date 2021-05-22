Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Арена-Рига" и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

На седьмой минуте второго периода счет в матче открыл экс-игрок "Барыса" Атте Охтамаа. На 36-й минуте игры счет удвоил нападающий Ииро Пакаринен, также выступавший за казахстанский клуб. На 39-й минуте одну шайбу отыграл форвард американцев Джейсон Робертсон.

Напомним, в следующем матче, который пройдет завтра, 23 мая, Финляндия сыграет с Казахстаном, а сборная США проведет свой матч с командой Канады.

В параллельном матче сборная России по хоккею разгромила команду Великобритании со счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). В составе российской команды дубль оформил Антон Бурдасов (6-я и 10-я минуты), также голы забили Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лиам Кирк (19).

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира.

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