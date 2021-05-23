"Это заслуга всей команды". Блэкер - о первой победе сборной Казахстана на ЧМ и матче с чемпионами мира

Защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер, отметившийся заброшенной шайбой в стартовом в матче ЧМ-2021 против Латвии, прокомментировал победу своей команды, передает "Шайба.kz". Он также высказался о подготовке к игре с Финляндией, которая является действующим чемпионом.

- Тяжелая игра против хозяев турнира, которая в итоге завершилась в серии буллитов. Что можете сказать о выступлении своей команды?

- Мы проявили упорство. Многие ребята давно не играли, где-то месяца три. В первом периоде мы вкатывались. Потом совершили несколько ошибок, из-за которых пропустили голы, но сумели вернуться в игру и сравнять счет. Перевели игру в овертайм, а затем выиграли в серии буллитов. Это заслуга всей команды.

- Вы отметили, что была продолжительная пауза для многих игроков. Чувствуете себя хорошо после первого матча?

- Уже довольно позднее время. Мы должны немного остыть, отдохнуть и быстро восстановиться к следующему матчу.

- Следующая игра - с действующими чемпионами мира. Чего ждете от встречи с финнами?

- Знаем, что будет тяжелый матч. Мы должны играть в свою игру, а не думать о других командах, их здесь очень много. Главное - сфокусироваться на своей игре, продолжать делать свою работу и надеяться на лучшее.

- На драфте НХЛ 2009 года вас во втором раунде выбрал "Торонто Мейпл Лифс". Следите за их серией с "Монреаль Канадиенс"?

- С тех пор многое изменилось. Я родился и вырос в Торонто, и все это время был фанатом "Мейпл Лифс". Продолжаю следить за командой.

- И ваш прогноз?

- Не знаю, посмотрим.

Напомним, что накануне Казахстан победил Латвию, в серии буллитов и занимает четвертое место в группе В. Матч с Финляндией пройдет сегодня, 23 мая, и начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Блэкер в это межсезонье после трех лет в "Барысе" перешел в "Автомобилист" из Екатеринбурга.

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