Эксперт подвел итоги выступления Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею и назвал новых звезд

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвел итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2023. Он объяснил провал в матче с Латвией и высказался о перспективах казахстанских игроков.

На ЧМ-2023 сборная Казахстана впервые с 2007 года сыграла своими воспитанниками. В итоге подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. В ходе турнира они со счетом 4:3 обыграли Норвегию и Словакию (по буллитам), а также Словению (в основное). При этом в остальных матчах команда была разгромлена Чехией (1:5), Швейцарией (0:5), Канадой (1:5) и Латвией (0:7).

"Никто не ожидал от сборной Казахстана таких результатов. Перед началом турнира даже одно заработанное очко казалось чем-то невероятным. По завершении группового этапа в активе команды три победы. Это более, чем удовлетворительно. Проиграли только явным фаворитам, которые превосходили в классе. Про матч с Латвией можно сказать, что ребята перегорели: такая ответственность, такой шанс. На стороне соперника были родные стены, болельщики и более опытный состав. Также нельзя отметить и благосклонность судей, их поддержка была заметна. Хотя, все равно, латыши были сильнее. Тем не менее, крупного результата могло не быть. В последней игре со Словенией ощущалась расслабленность нашей команды. Они играли легко. Когда соперник забивал, они сразу же отыгрывались. Не было сомнений, что мы проиграем последний матч. Я доволен выступлением команды. У команды есть будущее. Благодаря прошедшим матчам мы узнали новых звезд сборной. Я уверен, что человек пять-шесть получат приглашение в команды КХЛ. Очень рад за Адиля Бектаева, Батырлана Мухтарова и Максима Мухаметова. У них большое будущее", - отметил Шавернев.

Добавим, что Казахстан впервые в истории выступит в элитном дивизионе чемпионата мира в четвертый год подряд.

Следующее мировое первенство пройдет в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.