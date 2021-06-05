Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Германии и стала вторым финалистом чемпионат мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Арена-Рига" и завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу финнов. В составе действующих чемпионов мира отличились экс-игрок "Барыса" Ииро Пакаринен (14-я) и Ханнес Бьернинен (19-я). У немцев шайбу забросил Маттиас Плахта (31-я).

Соперником Финляндии по финалу ЧМ-2021 будет Канада, которая ранее в своем матче 1/2 финала обыграла США (4:2).

Финал и игра за третье место состоятся 6 июня. Причем Канада и Финляндия сыграют в решающем матче второй турнир подряд.

Добавим, что полуфинальные пары составили команды из группы В, где также выступала сборная Казахстана. Так, подопечные Юрия Михайлиса на групповом этапе сенсационно обыграли Финляндию (2:1 Б) и Германию (3:2), но проиграли Канаде (2:4) и США (0:3).

В итоге Казахстан занял пятое место в группе и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ.

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