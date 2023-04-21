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Двухметровый гигант присоединился к сборной Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею

Двухметровый гигант присоединился к сборной Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Молодой форвард Абай Мангисбаев вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2023 по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 21-летний уроженец Экибастуза выступал за "Номад", в составе которого сыграл 36 матчей и набрал 5 (3+2) очков. Рост хоккеиста - 197 см.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками на групповом этапе станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Команду на ЧМ повезет новый главный тренер Галым Мамбеталиев, которого назначили на место Андрея Скабелки. Ранее была названа причина ухода белорусского специалиста из национальной команды.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Номад ХК

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