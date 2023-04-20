Стала известна причина ухода Скабелки из сборной Казахстана перед ЧМ-2023

Озвучена причина ухода белорусского специалиста Андрея Скабелки с поста главного тренера сборной Казахстана по хоккею. На его место назначали Галыма Мамбеталиева, передают Vesti.kz.

Ранее бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский высказал Tribuna.com следующую мысль:

"Главная причина отставки - Скабелка утратил доверие со стороны руководства федерации и ему нашли преемника. Более того, Скабелке до сих пор не могут простить неудачу в отборе на Олимпиаду-2022, когда казахстанцы проиграли полякам в Астане".

Но тренерский штаб Скабелки ответил ведущему программы "Головой об лед" Артему Буланову, что данная версия - "полный бред". По их словам: "Никто не будет увольнять тренера, который работает со сборной абсолютно бесплатно".

Также отмечается, что Скабелка получил визу для поездки на чемпионат мира, но принимающая сторона, в данном случае организационный комитет первенства мира в Латвии, наотрез отказалась даже впускать на ледовую арену граждан России и Республики Беларусь. Есть у них виза или нет, кого они поддерживают - не важно.

Это кстати, объясняет и масштабную ротацию в сборной Казахстана, где на вакантные места уже приглашают даже хоккеистов молодежной сборной. Выход у всех участников этой ситуации - один, заезд в Латвию исключительно по казахстанскому паспорту.

Но для тех, кто обладает "двойным" гражданством это неприемлемо, иначе они просто признают факт нарушения закона Республики Казахстан и попадутся на границе, что называется, "горяченькими" сотрудникам пограничной службы.

Что касается тренерского штаба Андрея Скабелки, они в одночасье не будут менять гражданство ради поездки на чемпионат мира. Им проще выйти раньше в отпуск и заняться клубными делами.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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