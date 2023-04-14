В сборной Казахстана назначили нового главного тренера перед ЧМ-2023 по хоккею

Состоялось заседание исполкома Казахстанской федерации хоккея, на котором было принято решение о назначении нового тренерского штаба национальной команды, передают Vesti.kz.

Таким образом, предстоящие товарищеские матчи с Кореей, турнир с участием России, Беларуси и чемпионат мира-2023 она проведет под руководством Галыма Мамбеталиева. Помогать ему будут Александр Высоцкий, Ерлан Сагымбаев, Александр Шимин, Александр Березенский. Генеральный менеджер - Глеб Каратаев.

Напомним, Мамбеталиев уже возглавлял сборную Казахстана на чемпионате мира (1А) в 2018 году. Также на прошедшей Универсиаде завоевал бронзовые медали вместе со студенческой сборной нашей страны. Является главным тренером столичного Номада, ставшего чемпионом Pro Hokei Ligasy минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Андрей Скабелка, а также его помощники Игорь Матушкин, Владимир Копать и Кирилл Легчаков не будут работать со сборной Казахстана на предстоящем чемпионате мира. Из-за санкционных ограничений в отношении граждан Беларуси и России они не смогли бы въехать на территорию Латвии.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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