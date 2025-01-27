Двойным камбэком завершился матч Казахстана на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею (U-18) одержала победу над Латвией на чемпионате мира во втором дивизионе группы A в Риге (Латвия), передают Vesti.kz.

Встреча напоминала качели, то казахстанки вырвутся вперед, то латвийки. Так или иначе, в третьем периоде подопечные Марии Федоренко не только отыгрались, но и вырвали победу со счетом 7:4 и завершили турнир на втором месте, набрав 12 очков. Латвийки с девятью очками заняли третье место, а победителями группы стали хоккеистки сборной Великобритании (15 очков).

В составе победителей отличились София Зубкова (2-я минута, 7-я, 58-я, 59-я), София Муравьева (31-я), Эвелина Емцева (42-я) и Кира Крухольская (48-я). У проигравших шайбы забросили Ханна Страузе (4-я) и Шарлотта Стале (13-я, 24-я, 31-я).

Напомним, что казахстанки в стартовой игре уступили Великобритании (1:3), после чего обыграли Новую Зеландию (14:3), Китайский Тайбэй (6:0), Нидерланды (11:0) и вот Латвию (7:4).

В Риге казахстанские хоккеистки были представлены в таком составе:

вратари: Вероника Агеева ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Павловская ("Айсулу Тандаулы");

защитники: Зере Жумаш, Амина Маратханкызы (обе - "Жулдыз", Алматы), Медина Кишекеева, Вероника Халикова (обе - "Айсулу Тандаулы"), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы (обе - "Торпедо", Усть-Каменогорск), Калима Нигматулина ("Юность-Грация", Караганда);

нападающие: Эвелина Емцева, Василиса Шуклина (обе - "Айсулу Тандаулы"), Алина Жакулина, Анна Климова, Рената Лившиц, София Муравьева (все - "Юность-Грация"), София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все - "Торпедо", Усть-Каменогорск), София Раковская ("Айсулу", Алматы).