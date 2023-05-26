Две сенсации. Определились полуфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 08:13
©IIHF

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) определились полуфинальные пары, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Канады, выбив в четвертьфинале одного из хозяев турнира финнов - 4:1, теперь сыграет с еще одной сборной, принимающей мировое первенство командой Латвии. Соперники уже встречались на групповом этапе. Тогда канадцы одержали разгромную победу со счетом 6:0. Сами латвийцы в 1/4 финале сенсационно обыграли шведов - 3:1.

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Германии. Американцы в четвертьфинале одолели Чехию - 3:0, а немцы сенсационно оставили за бортом турнира Швейцарию - 3:1.

Обе игры пройдут 27 мая в Тампере. Финал состоится на следующий день.

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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