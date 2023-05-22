"Даст дорогу в "Барыс". Хоккеистов сборной Казахстана обнадежили на ЧМ-2023

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Сегодня 20:37
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Максим Худяков, который ранее выступал за сборную Казахстана и хоккейный клуб "Барыс", высказал свои ожидания от предстоящего матча команды на чемпионате мира против Словении, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч начнется в 23:20 по времени Астаны.

Сборная Казахстана досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея. Словенцы стали неудачниками группы B, матчи которой принимает Рига (Латвия).

"Наши ребята отдохнули, подзарядили батарейки. Мы уже знаем, что сохранили прописку в элите, – лишнего груза ответственности не должно быть. Нужно играть в свою игру, хорошо двигаться, контролировать шайбу, помогать вратарю, чистить пятак, продолжать самоотверженно играть. Не надо ломать игру ненужными удалениями.

Хочется верить, что нынешнее поколение сборной Казахстана не станет довольствоваться малым, а будет всегда стремиться к максимальному результату. Этот чемпионат мира замотивирует их к дальнейшему росту и для многих даст дорогу в "Барыс", – цитирует Худякова allhockey.ru.

Напомним, что сборная Казахстана на этом чемпионате мира с одинаковым счетом 4:3 обыграла по буллитам команды Норвегии и Словакии. Кроме того казахстанцы уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

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ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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