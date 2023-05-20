ЧМ-2023 по хоккею: конкурент Казахстана проиграл, в группе сменился лидер

Сборная Чехии одержала победу над Норвегией в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Доминик Кубалик (13-я минута) и Якуб Флек (19-я).

Благодаря этому успеху Чехия набрала 13 очков и поднялась на первое место в таблице группы B, опережая Швейцарию и Канаду на один и два пункта соответственно (сегодня они сыграют друг с другом). Норвегия с 4 баллами расположилась на предпоследнем, седьмом месте.

Напомним, что сегодня, 20 мая, Казахстан встретится с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 4 очка, находятся на шестой строчке, латыши (8) - на четвертой.

В 1/4 финала выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.