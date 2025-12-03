Сборные (хоккей)
Сегодня 08:20

Буллиты решили судьбу матча Казахстана перед ЧМ по хоккею

©icehockey.kz

Сборная Казахстана уступила Норвегии по буллитам со счётом 3:4 в товарищеском матче, который прошёл в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, передают Vesti.kz.

В составе казахстанцев отличились Виталий Божко, Семён Черкасов и Корней Корнеев.

4 декабря команда проведёт ещё одну контрольную встречу - против сборной Словении.

Отметим, что чемпионат мира в дивизионе I группы A пройдёт с 7 по 13 декабря в Бледе (Словения). Соперниками Казахстана на турнире станут сборные Австрии, Словении, Франции, Норвегии и Украины.

Расписание матчей сборной Казахстана:

🔹7 декабря, 23:30. Украина vs Казахстан
🔹8 декабря, 23:30. Казахстан vs Словения
🔹10 декабря, 23:30. Казахстан vs Франция
🔹11 декабря, 20:00. Норвегия vs Казахстан
🔹13 декабря, 20:00. Казахстан vs Австрия