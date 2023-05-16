Болельщики развернули огромный флаг Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Болельщики сборной Казахстана в Латвии пред матчем чемпионата мира по хоккею вновь организовали акцию в поддержку команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В этот раз, на берегу Балтийского моря в Юрмале, ими был развернут самый большой флаг Казахстана.

Напомним, что сегодня, в 23:20 по времени Астаны, национальная команда проведет свой третий матч на турнире. Команда Галыма Мамбеталиева сыграет против Швейцарии.

В первых двух матчах на счету Казахстана победа по буллитам над Норвегией (4:3) и поражение от Чехии (1:5).

Ранее казахстанские фанаты развернули флаг площадью 800 квадратных метров в Риге.