Болельщики развернули огромный флаг Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 20:09
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Болельщики сборной Казахстана в Латвии пред матчем чемпионата мира по хоккею вновь организовали акцию в поддержку команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В этот раз, на берегу Балтийского моря в Юрмале, ими был развернут самый большой флаг Казахстана.

Напомним, что сегодня, в 23:20 по времени Астаны, национальная команда проведет свой третий матч на турнире. Команда Галыма Мамбеталиева сыграет против Швейцарии.

В первых двух матчах на счету Казахстана победа по буллитам над Норвегией (4:3) и поражение от Чехии (1:5).

Ранее казахстанские фанаты развернули флаг площадью 800 квадратных метров в Риге.

Метки:
Сборная РК по хоккею

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