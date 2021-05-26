"Без буллитов - без шансов". Сборную Казахстана потроллили на чемпионате мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) составила рейтинг мощности участников чемпионата мира в Риге, потроллив в том числе и сборную Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Команда Юрия Михайлиса провела на турнире три матча, в первых двух одержав победы над хозяйкой Латвией и действующим чемпионом Финляндией, а затем проиграла в основное время США. "Казахстан: без буллитов - без шансов", - пишет ИИХФ.

Лидерами рейтинга мощности стали Словакия, Германия и США. Сборная Казахстана расположилась на десятом месте.

Напомним, после трех игр сборная Казахстана находится вне зоны плей-офф - на пятом месте.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!