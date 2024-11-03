Определен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Турнир пройдет в Алматы с 6 по 9 ноября. В нем наши хоккеисты сыграют против Китая, Японии и Кореи.

Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным, определил следующий состав на предстоящий турнир:

Вратари: Джелал-ад-дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагим ("Сарыарка"), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", Рязань, ВХЛ);

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин ("Номад", Астана), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Егор Наместников ("Сарыарка", Караганда), Иван Степаненко ("Хумо", Ташкент);

Нападающие: Александр Борисевич, Руслан Демин, Евгений Королинский, ("Сарыарка", Караганда), Андрей Буяльский (СА - свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент) Алексей Зубов, Захар Пархоменко, Ян Тютюньков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Саян Данияр ("Номад", Астана), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ).