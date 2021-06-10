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Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 рассказал о предложении от "Барыса"

В прошлом сезоне он отыграл 44 матча и набрал 34 очка.

Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 рассказал о предложении от "Барыса"
Фото : КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Нападающий сборной Казахстана по хоккею и усть-каменогорского "Торпедо" Артем Лихотников поделился впечатлениями от чемпионата мира-2021 в Риге и рассказал о ближайших перспективах. Его слова приводит Sports.ru.

Форвард провел на турнире четыре матча и набрал "2+1" в игре с Италией. По итогам ЧМ Лихотников был признан самым точным хоккеистом сборной Казахстана, а одна из его шайб вошла в топ-10 лучших голов группового этапа турнира.

"Сейчас очень хороший шанс для многих готовых ребят, которые хотят проявить себя в КХЛ, сказать свое слово. В том числе и меня. Мы показали, что можем и хотим играть на таком уровне. Недавно вернулись домой, пока предложения от "Барыса" не поступало. 

В клубе сделают анализ и вместе с тренерским штабом поймут, какую команду будут строить на следующий сезон. Ведь многие ребята покинули клуб. Если предложат контракт в КХЛ, конечно, приоритетом будет дом. Хотелось бы остаться на родине, но это хоккейная жизнь, и мы не знаем, что будет завтра. Турнир открыл новые возможности, сейчас нужно все проанализировать и сделать лучший для себя выбор. Я рад тому, что оказался в команде, получил возможность играть на чемпионате мира и представлять Казахстан. Для меня это большая честь", – резюмировал форвард. 

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ

Лихотников также был игроком юношеской, молодежной и студенческой сборных Казахстана. 27-летний воспитанник Темиртау ранее уже находился в системе столичного клуба, выступал и за "Снежные Барсы", и за "Номад", а в сезоне-2017/18 провел 32 матча за "Барыс".

В прошлом сезоне отыграл 44 матча и набрал 34 (11+23) балла в чемпионате Казахстана.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Торпедо УК ХК ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ

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