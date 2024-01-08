Астана примет матч сборной России по хоккею против европейской команды

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8 января 21:11
©Дмитрий Челяпин/"Матч ТВ"

Сборная России по хоккею в рамках серии против команды Беларуси проведет один из матчей в Астане, сообщают Vesti.kz. Об этом в интервью "Матч ТВ" заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В прошлом сезоне сборная "Россия 25" приезжала в Тулу, Астану, Челябинск, Красноярск и Минск. Национальной командой руководил Роман Ротенберг.

- В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами?

- Да, и уже есть договоренность, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае - это Астана, Минск, Тула и Омск. Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, еще Новосибирск.

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Сборная России по хоккею Астана

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