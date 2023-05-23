19-летний хоккеист сборной Казахстана оценил выступление на ЧМ-2023

Нападающий сборной Казахстана Динмухамед Кайыржан оценил выступление команды на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Счастлив и горд тем, что мне довелось защищать честь моей страны выступая в элитном дивизионе взрослого чемпионата мира!

Несмотря на то, что мы были самой молодой сборной на турнире – мы доказали, что способны бороться на равных с более опытными соперниками. Горжусь тем, что был частью этой команды.

Большое спасибо всем кто верил в нас, переживал и поддерживал. Буду продолжать расти и развиваться, чтобы стать сильнее и достойно представлять нашу страну на следующем мировом первенстве!", - написал он в своем Instagram.