19-летний хоккеист сборной Казахстана оценил выступление на ЧМ-2023

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Сегодня 21:33
©instagram.com/d.kayirzhan_13

Нападающий сборной Казахстана Динмухамед Кайыржан оценил выступление команды на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Счастлив и горд тем, что мне довелось защищать честь моей страны выступая в элитном дивизионе взрослого чемпионата мира!

Несмотря на то, что мы были самой молодой сборной на турнире – мы доказали, что способны бороться на равных с более опытными соперниками. Горжусь тем, что был частью этой команды.

Большое спасибо всем кто верил в нас, переживал и поддерживал. Буду продолжать расти и развиваться, чтобы стать сильнее и достойно представлять нашу страну на следующем мировом первенстве!", - написал он в своем Instagram.

19-летний Кайыржан провел на чемпионате мира семь матчей, в которых сделал один ассист. Сборная Казахстана сохранила прописку в "элите" мирового хоккея.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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