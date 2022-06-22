Воспитанник ЦСКА покинул казахстанский клуб

Нападающий Сергей Барбашев покинул хоккейный клуб "Сарыарка". Об этом сообщает "Шайба.kz".

Форвард перешел в карагандинский клуб по ходу прошлого сезона. Он сыграл всего два матча в регулярном чемпионате Казахстана и не отметился результативными действиями. В плей-офф же форвард провел 15 встреч и набрал 21 (7+14) балл. В составе "Сарыарки" он стал чемпионом Казахстана.

Барбашев признавался лучшим нападающим финального раунда Континентального Кубка, а также лучшим форвардом первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана.

Хоккеист является воспитанником московского ЦСКА. Игровую карьеру он начинал в МХЛ, защищая цвета "Красной Армии". За три сезона игрок успел стать как чемпионом, так и серебряным призером среди сверстников.

В КХЛ Сергей дебютировал в 2010 году в составе московского ЦСКА. Он провел за "армейцев" три полных сезона, после чего перешел в "Адмирал". В игровой карьере форварда также были такие команды, как "Сибирь", новокузнецкий "Металлург", "СКА-Нева", "Югра" и "Южный Урал". Также хоккеист не раз вызывался в юниорскую и молодежную сборные России, выиграл "серебро" на молодежном чемпионате мира.

Ранее "Сарыарка" сохранила в составе некоторых игроков.