Сергей Барбашев
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|ЦСКА
|
2
|
|
2
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Адмирал
|
2
|
|
|16 (28)
|Зимняя Универсиада 2015
|Россия (студенческая)
|
1
|
0+1
|
2
|2 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сокол
|
4
|
5+1
|
4
|18 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Адмирал
|
2
|
0+2
|
4
|7 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Сибирь
|
1
|
|
|9 (14)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Металлург Нк
|
4
|
1+0
|
2
|11 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Югра
|
3
|
0+2
|
|2 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|СКА-Нева
|
1
|
|
|3 (18)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Сарыарка
|
17
|
7+14
|
6
|1 (13)
|Континентальный кубок 2021/22
|Сарыарка
|
2
|
1+1
|
|2 (4)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Сарыарка
|
5
|
4+1
|
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Сарыарка
|
21
|
13+11
|
6
|2 (10)