Хоккей

Сергей Барбашев

Россия  Россия
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
26 июля 1992
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

