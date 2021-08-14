"Сарыарка" уступила "Куньлуню" в матче Кубка Президента по хоккею

Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
14 августа 14:23

Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" потерпел поражение в заключительном матче группового раунда Кубка Президента РК, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Против казахстанской команды сыграл "Куньлунь" из Китая. Игра завершилась победой соперника со счетом 2:0.

Шайбами отметились Спенсер Фу и Паркер Фу.

Добавим, что сегодня, 14 августа, также сыграют "Барыс" и "Торпедо", после чего определятся финалисты и участники матча за третье место. 

Эти игры пройдут завтра, 15 августа.

 

 

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Метки:
Сарыарка Хоккей


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Хоккей Казахстан (Хоккей)
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14 августа 14:23
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