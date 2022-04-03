"Сарыарка" сотворила камбэк с 0:2

©ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Сегодня 20:32

Карагандинская "Сарыарка" обыграла столичный "Номад" в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, которые после первого периода проигрывали - 0:2. В итоге счет в серии до четырех побед стад 3:1 в пользу "Сарыарки".

В другой полуфинальной серии играют атырауский "Бейбарыс" и кокшетауский "Арлан". Сегодня "Арлан" одержал гостевую победу со счетом 4:3 и сравнял счет в серии - 2:2.

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Метки:
Чемпионат Казахстана по хоккею Сарыарка Номад ХК Арлан ХК Бейбарыс ХК


Хоккей Казахстан (Хоккей)
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