Прямая трансляция второго матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 9 сентября, астанинский "Барыс" проведёт второй матч в стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Соперником столичного клуба Казахстана станет хабаровский "Амур". Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Напомним, в первом матче сезона "Барыс" в овертайме вырвал победу у челябинского "Трактора" (4:3).

Челябинцы, в свою очередь, также успешно стартовали в КХЛ, выиграв со счётом 2:0 у "Сибири".

Добавим, астанчане начали нынешний сезон под руководством нового главного тренера — россиянина Михаила Кравца. Летом клуб из столицы серьёзно обновил состав, подписав сразу несколько игроков.

В команду пришли американские форварды Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, защитники Иэн Маккошен и Райли Уолш из США, а также канадец Джейк Масси. Вратарскую линию усилил ещё один представитель Канады — Оливье Родриг. Кроме того, состав «Барыса» пополнили российский нападающий Эмиль Галимов и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.