Казахстанец получил назначение на матч отбора ЧМ-2026 по футболу

Казахстанский специалист Олжас Абраев получил назначение делегатом на игру между сборными Азербайджана и Украины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Встреча состоится сегодня, 9 сентября, в 19:00 по времени Астаны на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан).

Абраев является делегатом матчей УЕФА с 2013 года, а с 2016-го — комиссаром матчей ФИФА.

Напомним, делегат УЕФА выступает официальным представителем организации на матчах. Он председательствует на организационных совещаниях перед игрой, следит за соблюдением правил соревнований и дисциплинарных норм, а также за обеспечением порядка и безопасности на стадионе и за его пределами до, во время и после матча.

Кроме того, по его запросу делегат готовит отчёт в администрацию УЕФА о подготовке к игре и, при необходимости, посещает объект заранее, чтобы оценить уровень организации турнира.