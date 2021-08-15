Сегодня, 15 августа, определится победитель Кубка Президента по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче за третье место сыграют усть-каменогорское "Торпедо" и пекинский "Куньлунь". Начало - в 12:00 по времени Нур-Султана.
Главный же трофей разыграют столичный "Барыс" и карагандинская "Сарыарка". Начало финала - в 17:00.
Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
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