Через три недели, с 16 по 19 августа, в Нур-Султане пройдет Кубок Президента Республики Казахстан по хоккею, традиционный предсезонный турнир, на котором "Барыс" показывает себя и смотрит на людей (то есть, на соперников) перед самым стартом регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Понятно, что за оставшиеся недели составы команд могут претерпеть (и наверняка претерпят) изменения. Но с учетом того, что все три соперника "Барыса" по выставочному турниру - конкуренты по Восточной конференции, присмотреться к ним можно и нужно прямо сейчас.

Что за турнир?

Пару слов о самом соревновании. Турнир пройдет с 16 по 19 августа на "Барыс Арене" в Нур-Султане, а проводят его аж с 2010 года. Шесть раз победу одерживал "Амур", по одному разу - петербургский СКА, хабаровский "Амур", нижнекамский "Нефтехимик", омский "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". В этом году команды сыграют один круг, по итогам которого и определится победитель. Итак, в каком же состоянии находятся соперники "Барыса" и сам казахстанский клуб.

"Автомобилист" (Екатеринбург)

Команда Николая Заварухина укрепилась мощно и разнопланово, выделим несколько переходов жирным шрифтом. Во-первых, состав екатеринбуржцев пополнил наш старый знакомый Кертис Волк, который провел за "Барыс" четыре сезона. Можно только поздравить "Автомобилист" с приобретением отличного ассистента.

Во-вторых, 31-летний голкипер Игорь Бобков, победитель того самого легендарного молодежного чемпионата мира-2011, которому уже несколько надоело сидеть в запасе казанского "Ак Барса". Ну и в-третьих, опытный 36-летний форвард Сергей Широков из московского "Спартака", совершенно не растерявший хватку. "Автомобилист" явно рассчитывает на плей-офф Кубка Гагарина, а у "Барыса" появится отличный шанс отрепетировать противостояние с сильным соперником.

"Нефтехимик" (Нижнекамск)

Нижнекамцы выглядят аутсайдерами как в Кубка Президента, так и в будущем сезоне КХЛ. Команду покинул чешский дуэт Рональд Кнот (уехал в "Аризону") - Лукаш Клок (туда же, причем Клок был вторым бомбардиром "Нефтехимика"), а Марат Хайруллин, с которым в Нижнекамске связывали множество надежд, теперь игрок СКА. Пока что единственное серьезное пополнение - Денис Паршин.

"Металлург" (Магнитогорск)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина решил жить по принципу "в турбулентное время сохраняй себя" . Каких-то серьезных приобретений "Магнитка" не сделала - за исключением, пожалуй, канадского голкипера Эдварда Паскуале, ранее выступавшего за ярославский "Локомотив", а в сезоне-2019/20 - за "Барыс". Наверняка команда Ильи Воробьева к старту Кубка Казахстана усилится кем-то из защитников, но опять же, вряд ли стоит ждать прихода игроков с очень громкими именами.

"Барыс"

Пока "Барыс" больше теряет, чем приобретает: от одного только ухода Романа Старченко интернет сотрясается до сих пор. Однако, есть и усиление: канадец Джесси Грэм, американцы Энтони Луис и Джереми Бракко. Впрочем, насколько они будут полезны команде - пока загадка. Пожалуй, именно для "Барыса" Кубок Президента станет решающим испытанием перед сезоном, которое и покажет, готова команда Андрея Скабелки к серьезной борьбе за плей-офф или нет.

Фото: ХК "Барыс"

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