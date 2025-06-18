"Контракт меньше, чем в Барысе": лидер сборной Казахстана о разнице зарплат в Европе

Вратарь сборной Казахстана и столичного "Барыса" Андрей Шутов поделился деталями своего перехода в словацкий "Слован" и рассказал о том, почему решил вернуться на родину, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

27-летний хоккеист начинал сезон в словацком "Словане" (Братислава), но вскоре вновь пополнил ряды в астанинского клуба.

"Я уже давно решил, что я хочу попробовать. Почему нет? Вернуться ты всегда успеешь. А жалеть потом, что ты даже не попробовал, не съездил, мне кажется, не нужно. Есть возможность - поехал, попробовал", - рассказал Шутов.

- Как шел процесс переговоров? Они просто вышли на вас с конкретным предложением, назвали сумму и вы согласились?

"Все было через агента. Я не участвовал. Насчет сумм я никогда не участвую. Агенты сами договариваются с руководством. Я никогда в это не лезу. Мне показали, я сказал: "Окей". Контракт даже меньше, чем в "Барысе", предлагали, но я поехал, потому что я хотел", - ответил Андрей.

- Когда вас пригласили в Словакию, был ли какой-то теоретический разговор про то, что вы можете остаться там и сменить гражданство, чтобы стать потом вратарем сборной Словакии?

"Нет, нет. Такого не было. Либо я и не дожил до такого", - с улыбкой ответил хоккеист.

Андрей Шутов - воспитанник усть-каменогорской хоккейной школы. В 2021 году дебютировал за национальную команду в элитном дивизионе чемпионата мира, после чего перебрался из "Торпедо" в столичный "Барыс".

За свою карьеру он успел выиграть чемпионат Казахстана ("Номад"), стать бронзовым призером Универсиады и чемпионом Азиатских игр. При этом несколько раз завоевывал звание лучшего игрока как в сборной Казахстана, так и в клубе.

Напомним, что Андрей Шутов не смог принять участия в чемпионате мира по хоккею 2025 года из-за травмы. Без двух основных голкиперов команда заняла последнее место в группе и впервые за пять лет покинула элитный дивизион.

О том, как вратарь принял решение вернуться в Казахстан, получил роковую травму, разнице между Словакией и Казахстаном и влиянии хейтеров Андрей Шутов рассказал в интервью, которое можно полностью посмотреть на YouTube-канале SauBall.