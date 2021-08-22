Казахстанский нападающий Владислав Сайко перешел в "Могилев", сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В июле 20-летний форвард покинул систему "Барыса" и уехал в Беларусь. Там он проходил просмотр в "Гомеле".

В прошлом сезоне воспитанник Сатпаева выступал за "Снежных Барсов". В регулярном чемпионате Казахстана он провел 39 матчей и набрал 16 (11+5) очков.

В сезоне-2019/20 форвард сыграл за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, проходившем в Чехии. Также хоккеист имеет опыт игры в юниорских лигах Финляндии и США.

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