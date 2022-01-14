Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ

Латвийский специалист Петерис Скудра подпишет контракт с казахстанской "Сарыаркой" до конца сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".

48-летний латвийский специалист ранее тренировал клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - "Торпедо", "Трактор" и рижское "Динамо". В период игровой карьеры выступал за команды НХЛ.

Что касается "Сарыарки", которая выступает в чемпионате Казахстана, то последним тренером был Александр Макрицкий, с которым расстались через полтора месяца после назначения, а сейчас обязанности главного тренера исполняет Роман Козлов.

Ранее карагандинский клуб покинул Леонид Тамбиев, возглавивший "Адмирал" из КХЛ. Из-за его ухода разгорелся скандал, ведь "Сарыарка" требовала от Тамбиева и его ассистента Андрея Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.