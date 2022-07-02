Казахстанки выиграли первый матч на юниорском ЧМ по хоккею

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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Сегодня 19:35

Юниорская женская сборная Казахстана (U 18) выиграла первый матч на чемпионате мира в Стамбуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанки оказались сильнее сверстниц из Исландии - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Шолпан Токкожа и Мадина Кишекеева. 

Отметим, что встреча прошла в рамках второго дивизиона во втором раунде в группе F. Также в этой группе представлена команда Мексики, с которой подопечные Виктории Сазоновой встретятся 3 июля.

Отметим, что на предварительной стадии казахстанки выступили в группе B, уступив поочередно Латвии - 1:5 и Нидерландам - 0:6.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 19:35
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