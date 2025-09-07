Капитан астанинского "Барыса" Кирилл Савицкий подвёл итоги матча против "Трактора" (4:3 ОТ), передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Драмой обернулся первый матч "Барыса" в сезоне КХЛ

- Важная победа в начале сезона. Как прокомментируете её?

- Спасибо. Отличная победа в овертайме. Интересно для болельщиков и для нас, конечно, нервная концовка. Но ничего, мы верили до конца в эту победу и добились ее. И здорово, что столько болельщиков пришло поддержать нас сегодня. Мы показали хороший хоккей.

- Вы в этом сезоне стали капитаном. Чувство ответственности добавилось?

- Мы делаем так, что у нас каждый в команде лидер. И, конечно, это придает огромную ответственность. Это - огромная честь, и гордость для меня.

- В этом сезоне мы видим опять обилие легионеров. Есть ли какое-то напряжение, внутренняя конкуренция?

- Нет никакого напряжения. У нас все отлично общаются, мы все одна команда, нет разделения никакого.

- В этом межсезонье вам не сразу дали полноценный контракт, было ли волнение по этому поводу?

- Особо волнения никакого не было.

Напомним, "Барыс" в нынешнем сезоне начал работу под руководством нового главного тренера — россиянина Михаила Кравца. В летнее трансферное окно столичный клуб заметно усилил состав, подписав ряд новичков. К команде присоединились американские нападающие Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, защитники Иэн Маккошен (США), Райли Уолш (США), Джейк Масси (Канада), а также вратарь Оливье Родриг (Канада). Кроме того, ряды "Барыса" пополнили российский форвард Эмиль Галимов и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

В ближайшие дни "Барыс" ждёт серия домашних матчей в Астане: 9 сентября команда примет "Амур", 13 сентября сыграет с минским "Динамо", а 15 сентября встретится с московским "Динамо".