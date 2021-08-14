"Ждали, что будет больше голов". Михайлис - о победе "Барыса" и выходе в финал Кубка Президента

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над "Торпедо" в матче за выход в финал Кубка Президента Казахстана, сообщают Vesti.kz. Он отметил игру вратаря соперника Андрея Янкова, подчеркнув, что его команда рассчитывала на большее количество голов.

"Мы играли неплохо, местами даже хорошо, но реализация моментов... Мы создали столько моментов, но Андрей Янков (вратарь "Торпедо" - прим. ред.) здорово отработал... Мы ждали, что будет больше голов, потому что был момент за моментом, но Андрей, конечно, здорово выручал команду", - сказал Михайлис после матча в эфире телеканала Qazsport.

Напомним, что "Барыс" выиграл у "Торпедо" со счетом 4:2 и в финале Кубка Президента завтра, 15 августа, сыграет с "Сарыаркой".

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