"Барыс" победил "Торпедо" и вышел в финал Кубка Президента

"Барыс" одержал победу над усть-каменогорским "Торпедо" в заключительном матче группового этапа Кубка Президента Казахстана, проходящего в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Барыс-Арене" и завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

Первый период прошел без голов. Во втором же хозяев вывели вперед новички. Сначала на 26-й минуте отличился Коди Куник, а затем на 31-й закрепил успех Эрик Мартинссон. Практически тут же гости сократили отрыв благодаря шайбе Эрика Алдабергенова.

Едва команды вышли на лед в третьем периоде, Даррен Диц реализовал большинство. И за 3,5 минуты до финальной сирены уже Максим Худяков сделал разрыв в счете всего в одну шайбу.

Хоккеисты "Торпедо" пытались сравнять счет до конца основного времени, сняли кипера, но вместо этого пропустили в свои ворота гол от Аркадия Шестакова за несколько секунд до окончания матча.

"Барыс" вышел в финал турнира и завтра, 15 августа, сыграет с карагандинской "Сарыаркой".

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