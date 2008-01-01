Хоккеист молодежной сборной Казахстана нашел клуб в США

Ранее он был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ.

Андрей Буяльский. Фото: uhl.ua©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 13:47
Молодой нападающий Андрей Буяльский покидает Казахстан и продолжит карьеру в USHL, которая является топовой юниорской лигой США. Хоккеист будет выступать за клуб "Дубьюк Файтинг Сэйнтс" из штата Айова, сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что нынешний сезон 20-летний воспитанник Караганды начинал в "Алматы". В регулярном чемпионате Казахстана провел 24 матча и записал в актив 13 (5+8) очков.

Ранее форвард выступал в системе "Сарыарки". Этим летом игрок и клуб не пришли к соглашению по новому контракту, после чего спортивные права на него были проданы "Югре". Тем не менее за команду из Ханты-Мансийска хоккеист не играл.

Напомним, Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии. В январе этого года он был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ.
Метки:
Хоккей Сарыарка Сборная РК по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 13:47
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