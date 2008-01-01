Хоккеист молодежной сборной Казахстана нашел клуб в США

Молодой нападающий Андрей Буяльский
покидает Казахстан и продолжит карьеру в USHL, которая является топовой юниорской лигой США. Хоккеист будет выступать за клуб "Дубьюк Файтинг Сэйнтс" из штата Айова, сообщает Шайба.kz
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Отмечается, что нынешний сезон 20-летний воспитанник Караганды начинал в "Алматы"
. В регулярном чемпионате Казахстана провел 24 матча и записал в актив 13 (5+8) очков.
Ранее форвард выступал в системе "Сарыарки"
. Этим летом игрок и клуб не пришли к соглашению по новому контракту, после чего спортивные права на него были проданы "Югре". Тем не менее за команду из Ханты-Мансийска хоккеист не играл.
Напомним, Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана
на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии. В январе этого года он был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ.