Хоккеист из Казахстана помог обыграть фаворита в Финляндии

Казахстанский форвард Батырлан Муратов помог финскому клубу "РоКи" одержать первую победу во втором круге плей-офф лиги Местис в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Муратов отметился голевой передачей, а его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2 ОТ).

Победный бросок на счету Лаури Хейно на второй минуте дополнительного времени. Таким образом, счет в полуфинале плей-офф против клуба "Кеттера" (победитель регулярного чемпионата) сравнялся - 1:1.

Что касается "РоКи", то этот клуб вышел в плей-офф с шестым посевом. Казахстанец Муратов стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32).

Напомним, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.

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