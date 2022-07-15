Главным тренером "Номада" назначен известный казахстанский специалист Галым Мамбеталиев, сообщается на официальном сайте "Барыса".

Ранее был объявлен тренерский штаб для участника КХЛ, а теперь - для фарм-клуба.

"В системе "Барыса" Галым Баубекович работает с 2008 года. В разное время возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана, также был главным тренером команды "Снежные Барсы", работал в штабе молодежной сборной РК", - говорится в сообщении.

Помогать Мамбеталиеву будут Александр Высоцкий, Александр Березенский и Павел Бессонов.

"Барыс" представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ

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