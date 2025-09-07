Астанинский "Барыс" и челябинский "Трактор" открыли новый сезон КХЛ зрелищным противостоянием. Итогом матча стала победа казахстанского клуба в овертайме - 4:3, передают Vesti.kz.

Первый период начался с быстрых голов: счёт открыл нападающий гостей Джош Ливо, реализовавший большинство. Однако вскоре "Барыс" восстановил равновесие — Ансар Шайхмедденов отличился и отправил команды на перерыв при счёте 1:1.

Во второй двадцатиминутке хозяева вышли вперёд: Кирилл Савицкий поразил ворота "Трактора" в численном преимуществе. Но подопечные из Челябинска сумели ответить усилиями Михаила Горюнова-Рольгизера — 2:2 перед заключительным отрезком.

В третьем периоде зрители снова увидели обмен голами. Тайс Томпсон подарил "Барысу" надежду на победу, но за несколько минут до финальной сирены Пьерик Дюбе сравнял счёт — 3:3.

Итог основного времени — ничья, судьба матча решилась в овертайме, в котором победу для астанчан вырвал американец Райли Уолш - 4:3.



