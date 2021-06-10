Чемпион Казахстана по хоккею решил судьбу капитана

Карагандинская "Сарыарка" объявила о подписании контракта на один сезон со своим капитаном Эдгарсом Сиксна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне защитник провел за "Сарыарка" 44 матча в чемпионате Казахстана, забросил семь шайб и отдал 19 голевых передач.

Вместе с карагандинским клубом он стал обладателем Кубка Казахстана-2021 и чемпионом Казахстана сезона-2020/21.

"Карьера Эдгарса началась в "Металлург Лиепая" в 2011 году. Год спустя Эдгарс принимает участие в чемпионате мира среди юниоров в составе мужской сборной Латвии.

В августе 2013 года хоккеист подписал профессиональный контракт с "Динамо" Рига. Это одна из шести команд, входящих в Континентальную хоккейную лигу, но расположенных при этом не на территории РФ. Первую игру в КХЛ Эдгарс Сиксна сыграл 22 сентября 2013 года против подольского "Витязя".

Эдгарс Сиксна заинтересовал руководство других клубов, и в 2014 году в результате покупки он совершил переход в "Динамо Балашиха".

С осени 2015 года по настоящее время спортсмен выступает за карагандинскую "Сарыарку". В сезоне 2018/19 команда Эдгарса стала чемпионом Высшей хоккейной лиги и обладателем Кубка Петрова.

В ВХЛ Эдгарс Сиксна провел 327 матчей, свыше 300 он провел, выступая за "Сарыарку", набрал 95 (23+72) очков по системе "гол+пас", - пишет официальный сайт клуба.

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