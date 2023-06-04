Три игрока приняли квалификационные предложения "Барыса"

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Сегодня 16:15
©ХК "Барыс"

"Барыс" закрепил права на трех игроков из своей системы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Pro Hokei Ligasy.

Квалификационные предложения столичного клуба приняли Алмаз Муканов и Динмухамед Сапарбек, которые прошлый сезон провели в "Снежных Барсах", а также лидер молодежного "Барыса" Александр Мигунов.

Напомним, что защитник "Барыса" и сборной Казахстана Адиль Бекетаев перенес операцию.

"Барыс" в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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