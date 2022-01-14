Тренер пнул хоккеиста во время матча

Экс-главный тренер "Алматы", возглавляющий сейчас команду "Сармат", Владимир Громилин пнул хоккеиста Егора Разумняка во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставник обратил внимание на реакцию подопечного и пнул его на скамейке во время матча с "Тюменским Легионом".

"Находясь в напряжении от хоккейного матча, тренер на скамейке запасных игроков повел себя слишком эмоционально. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем", - отреагировала на произошедшее клубная пресс-служба.

В оренбургском клубе подчеркивают, что "произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК "Сарматы" подобный стиль общения не поддерживается". Комментарии под постом были закрыты, но в "соседних" пользователи все-таки высказались. Обладатель Кубка Стэнли из "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев подобрал емкое слово "колхоз".