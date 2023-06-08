Стало известно об интересе "Барыса" к хоккеисту с опытом игры в НХЛ

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Сегодня 17:25
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Шведский нападающий Понтус Оберг может перейти в "Барыс", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Хайруллин Live.

Минувший сезон 29-летний форвард отыграл в чешском "Младе Болеслав" и швейцарском "Рапперсвиле".

Также он имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге за "Нэшвилл Предаторз". А вот закрепиться в других клубах НХЛ, таких как "Эдмонтон Ойлерз", "Анахайм Дакс", "Миннесота Уайлд" и "Торонто Мейпл Лифс", ему не удалось.

Между тем, он уже выступал в Континентальной хоккейной лиге, когда в период 2020-2021 годов защищал цвета челябинского "Трактора".

Напомним, что "Барыс" в минувшем сезоне КХЛ впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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