Телеграм-канал "Головой Об Лед" поделился информацией о будущем российских хоккеистов в системе казахстанского "Барыса", передают Vesti.kz.
По инсайдерской информации, новый главный тренер"Номада" Георгий Верещагин после слов нового руководителя Нурлана Оразбаева о запрете на иностранных хоккеистов в клубе дал возможность игрокам определиться со своим будущим.
"На это отведено три тура: матчи против "Иртыша" (где ребята играли) уже прошли, финальными поединками для хоккеистов с российским паспортом в "Номаде" станут домашние матчи против "Торпедо" и, возможно, "Кулагера" 30 и 31 октября.
Таким образом, в ноябре с большой долей вероятности, иностранных хоккеистов в "Номаде" уже не будет! Вот их список на данный момент: защитники: Артур Гусев, Сергей Зеленин, Сергей Можаев, Максим Петров. Нападающие: Никита Колобов, Роман Коченевский, Матвей Носов, Андрей Рунов
Интересно, сейчас обстоит ситуация с Всеволодом Логвиным, который в недавнем легендарном разговоре Олега Болякина с болельщиками: "Зазвенел". Всеволод заявлен и за "Номад", и за "Барыс", скорее всего, хоккеиста сохранят в интересах первой команды", - пишет источник.
Недавно в "Барысе" произошли кадровые перестановки. Главным тренером команды нбыл азначен Галым Мамбеталиев, генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.
Кроме того, столичный клуб покинули несколько хоккеистов, в основном контракты были расторгнуты с легионерами.